El FC Barcelona con varias novedades en su once ante el Sabah

La presencia de salida de Jules Koundé, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Gabriel Jesus son las novedades en el once que presenta Hansi Flick con el FC Barcelona para medirse al Sabah azerí en la quinta jornada de la Champions League.

Kounde entra por Eric, Balde por Cancelo, Gavi por Bernal y Gabriel Jesus por Raphinha. Adeyemi jugará en la posición de Lamine Yamal, mientras que Gordon, que no jugó de salida ante el Villarreal, vuelve al equipo inicial.

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Alineación del FC Barcelona vs Sabah

La alineación del Barça es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, De Jong, Gerard Martín, Balde; Pedri, Gavi; Adeyemi, Fermín, Gordon; y Gabriel Jesus.

El Sabah jugará con Pokatilov; Zedadka, Solvet, Erivaldo Almeida, Puchasz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina, Du Queiroz, Nwachukwu y K. Aliyev.