La presencia de salida de Jules Koundé, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Gabriel Jesus son las novedades en el once que presenta Hansi Flick con el FC Barcelona para medirse al Sabah azerí en la quinta jornada de la Champions League.
Alineación del FC Barcelona vs Sabah
La alineación del Barça es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, De Jong, Gerard Martín, Balde; Pedri, Gavi; Adeyemi, Fermín, Gordon; y Gabriel Jesus.
El Sabah jugará con Pokatilov; Zedadka, Solvet, Erivaldo Almeida, Puchasz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina, Du Queiroz, Nwachukwu y K. Aliyev.