Serie A Fútbol Internacional -  24 de mayo de 2026 - 16:40

Como 1907 gana duelo de Serie A y se clasifica a la Champions League

Jesús Rodríguez clasifica al Como 1907 del español Cesc Fábregas para la próxima UEFA Champions League.

Como 1907 gana duelo de Serie A y se clasifica a la Champions League

Como 1907 gana duelo de Serie A y se clasifica a la Champions League

El Como 1907, dirigido por el español Cesc Fábregas y con un gol y una asistencia de Jesús Rodríguez, desbordó todos los pronósticos de la Serie A e hizo historia, con la primera clasificación no sólo para la competición europea, sino para la Liga de Campeones, en la que competirá la próxima temporada después de superar por 1-4 al Cremonese, descendido.

Clasificación histórica para el Como 1907

Paso a paso, instalado entre los mejores de la tabla, el Como se perfiló para aprovechar la ocasión. Beneficiado por la caída del Milán, derrotado también en la última jornada por el Caligari, se ganó un sitio merecido entre los mejores de Europa en su visita al Cremonese, que se jugaba la supervivencia en la Serie A. La derrota, incontestable, lo condenó.

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El español Jesús Rodríguez desató la victoria en el minuto 36, con un afortunado tiro que rebotó en un rival y se transformó en el 0-1. Después, ya en el inicio de la segunda parte, asistió en el 0-2 a Anastasios Douvikas para acercar el triunfo del Como, que tampoco dudó con el 1-2 del Cremonese, de penalti, y que sentenció con el 1-3 y el 1-4 de Da Cunha.

FUENTE: EFE

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