Como 1907 gana duelo de Serie A y se clasifica a la Champions League

El Como 1907, dirigido por el español Cesc Fábregas y con un gol y una asistencia de Jesús Rodríguez, desbordó todos los pronósticos de la Serie A e hizo historia, con la primera clasificación no sólo para la competición europea, sino para la Liga de Campeones, en la que competirá la próxima temporada después de superar por 1-4 al Cremonese, descendido.

Clasificación histórica para el Como 1907 Paso a paso, instalado entre los mejores de la tabla, el Como se perfiló para aprovechar la ocasión. Beneficiado por la caída del Milán, derrotado también en la última jornada por el Caligari, se ganó un sitio merecido entre los mejores de Europa en su visita al Cremonese, que se jugaba la supervivencia en la Serie A. La derrota, incontestable, lo condenó.

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