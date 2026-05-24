Como 1907 gana duelo de Serie A y se clasifica a la Champions League

El Como 1907, dirigido por el español Cesc Fábregas y con un gol y una asistencia de Jesús Rodríguez, desbordó todos los pronósticos de la Serie A e hizo historia, con la primera clasificación no sólo para la competición europea, sino para la Liga de Campeones, en la que competirá la próxima temporada después de superar por 1-4 al Cremonese, descendido.
El español Jesús Rodríguez desató la victoria en el minuto 36, con un afortunado tiro que rebotó en un rival y se transformó en el 0-1. Después, ya en el inicio de la segunda parte, asistió en el 0-2 a Anastasios Douvikas para acercar el triunfo del Como, que tampoco dudó con el 1-2 del Cremonese, de penalti, y que sentenció con el 1-3 y el 1-4 de Da Cunha.
FUENTE: EFE