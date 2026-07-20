Mundial 2026: Palmarés de la Copa del Mundo con el título de España

La selección de España se proclamó campeona del mundo en el Mundial 2026 por segunda vez en su historia, 16 años después de la primera, conquistada en Sudáfrica 2010, y afianzó el dominio europeo de la competición más grande del planeta, con cinco ganadores de ese continente por uno de América en las últimas seis ediciones del torneo.

El anterior campeonato de España, en 2010, lo consiguió con una victoria en la final por 0-1 contra Países Bajos con el famoso gol de Andrés Iniesta en la prórroga. El domingo19 de julio también venció en el tiempo extra, por medio de Ferran Torres.

El palmarés histórico aún lo lidera Brasil, con cinco títulos, uno más que Alemania e Italia, con cuatro cada uno de ellos. Brasil no es campeón del mundo desde la edición en Japón y Correa 2002. Argentina va después, con tres. Francia y Uruguay han ganado dos, mientras que Inglaterra y España suman uno. Son los únicos ocho campeones.

En cuanto a continentes, Europa, con su decimotercer título, agranda la diferencia con América, con nueve, tras ganar cinco de los seis más recientes: Italia en Alemania 2006, España en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y ahora de nuevo España en 2026. Sólo lo interrumpió Argentina, campeona en 2022.

Historial de la Copa del Mundo, tras el Mundial 2026

Campeón Subcampeón Tercero Cuarto

EE.UU. México y Canadá 2026 España 1 Argentina 0 Inglaterra 6 Francia 4

Qatar 2022 Argentina 3 (4) Francia 3 (2) Croacia 2 Marruecos 1

Rusia 2018 Francia 4 Croacia 2 Bélgica 2 Inglaterra 0

Brasil 2014 Alemania 1 Argentina 0 P. Bajos 3 Brasil 0

Sudáfrica 2010 España 1 P. Bajos 0 Alemania 3 Uruguay 2

Alemania 2006 Italia 1 (5) Francia 1 (3) Alemania 3 Portugal 1

Corea y Japón 2002 Brasil 2 Alemania 0 Turquía 3 Corea Sur 2

Francia 1998 Francia 3 Brasil 0 Croacia 2 P. Bajos 1

EEUU 1994 Brasil 0 (3) Italia 0 (2) Suecia 4 Bulgaria 0

Italia 1990 RF Alemania 1 Argentina 0 Italia 2 Inglaterra 1

México 1986 Argentina 3 RF Alemania 2 Francia 4 Bélgica 2

España 1982 Italia 3 RF Alemania 1 Polonia 3 Francia 2

Argentina 1978 Argentina 3 P. Bajos 1 Brasil 2 Italia 1

Alemania 1974 Alemania 2 P. Bajos 1 Polonia 1 Brasil 0

México 1970 Brasil 4 Italia 1 RF Alemania 1 Uruguay 0

Inglaterra 1966 Inglaterra 4 RF Alemania 2 Portugal 2 URSS 1

Chile 1962 Brasil 3 Checoslovaquia 1 Chile 1 Yugoslavia 0

Suecia 1958 Brasil 5 Suecia 2 Francia 6 RF Alemania 3

Suiza 1954 RF Alemania 3 Hungría 2 Austria 3 Uruguay 1

Brasil 1950 Uruguay 2 Brasil 1 Suecia 3 España 1

Francia 1938 Italia 4 Hungría 2 Brasil 4 Suecia 2

Italia 1934 Italia 2 Checoslovaquia 1 Alemania 3 Austria 2

Uruguay 1930 Uruguay 4 Argentina 2 EEUU Yugoslavia

FUENTE: EFE