Copa Africana de Naciones: Costa de Marfil y Camerún igualan

El empate entre las dos favoritas en el encuentro disputado en el estadio de Marrakech entre Costa de Marfil, actual campeón, y Camerún (1-1), dejó todo abierto para la última jornada, en el día de fin de año, con opciones de clasificación para tres de las cuatro integrantes del grupo F de la Copa Africana .

Ni Costa de Marfil, que tomó ventaja al inicio de la segunda mitad, ni Camerún, que respondió cinco minutos después para lograr el empate, se acercaron a los octavos de final. Ambos dominan el cuarteto, igualados a cuatro puntos. Pero detrás, con un punto menos, está Mozambique. Lo único claro es que Gabón, que ha perdido los dos partidos que ha jugado, está eliminada, sin posibilidades.

Costa de Marfil, vigente campeona, que ganó en el primer partido de la fase de grupos a Gabón (1-0), fue superior en gran parte del partido. Después de que el VAR anulara un gol a Frank Kessie, se adelantó en el marcador con el gol de jugador del Manchester United, Amad Dialllo que culminó perfectamente, con un gran disparo, un centro largo de Ghislain Konan.

Pero solo cinco minutos logró la alegría a la tricampeona de África porque Camerún, otra de las grandes del continente y aspirante al título, logró igualar con el tiro de Junior Tchamadeu tras recibir n balón de Christian Kofane, que tras dar en el defensa Ghislain Konan se envenenó y rebasó al meta Yahia Fofana.

No se movió el marcador después y todo quedó pendiente de la última jornada en la que Camerún, cinco veces campeona, jugará contra Mozambique, en un pulso entre ambas por la clasificación, y Costa de Marfil frente a Gabón, sin nada en juego.

Todo por decidirse en la Copa Africana

Y es que Gabón, que en la primera jornada perdió con Camerún, cosechó su segunda derrota ante Mozambique que ganó por 2-3 en el estadio Adrar de Agadir. Faisal Bangal y Geny Catamo, de penalti, pusieron por delante al cuadro mozambiqueño aunque justo antes del descanso, Pierre Emerick Aubameyang acortó distancias.

En la segunda parte Diogo Calila hizo el 1-3 y en el tramo final, Alex Moucketou hizo el 2-3 final que no impidió la segunda derrota gabonesa y su adiós a la competición. Mozambique, con la victoria, afrontará su último encuentro, ante Camerún, con opciones de llegar a octavos. Necesita ganar. Su rival, sin embargo, tendrá suficiente con el empate.

FUENTE: EFE