MLB MLB -  20 de mayo de 2026 - 16:44

MLB: Edmundo Sosa conectó enorme jonrón en derrota de los Phillies

El infielder panameño Edmundo Sosa conectó su segundo cuadrangular de la temporada 2026 de la MLB.

MLB: Edmundo Sosa conectó enorme jonrón en derrota de los Phillies

MLB: Edmundo Sosa conectó enorme jonrón en derrota de los Phillies

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Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El Grandes Ligas panameño Edmundo Sosa despertó con el madero, tras conectar su segundo cuadrangular de la temporada 2026 de la MLB, en la derrota de los Phillies de Philadelphia 9-4 frente a los Rojos de Cincinnati.

El enorme contacto del canalero llegó en la baja del sexto episodio ante un cambio de velocidad de 86.7 mph del lanzador Brock Burke, con Brandon Mars en circulación.

La pelota viajó 396 pies por todo el jardín izquierdo del Citizens Bank Park y tuvo una velocidad de salida de 106.7 mph.

"Mundito" terminó bateando de 3-1 con 2 carreras empujadas y 1 anotada.

Números de Edmundo Sosa en la temporada 2026 de la MLB

El canalero de 30 años tiene un promedio ofensivo de .228 producto de 18 imparables en 79 turnos al bate, 2 jonrones, 14 producidas, 9 anotadas, 2 bases robadas, 3 bases por bolas y 19 ponches.

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