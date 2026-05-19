Premier League: Chelsea supera al Tottenham y aspira a competición europea

El Chelsea , cuyo entrenador para la próxima temporada será Xabi Alonso, aspira a acabar en puestos que dan acceso a competición europea después de derrotar al Tottenham Hotspur (2-1), que sigue sin estar salvado a falta de una jornada para el cierre del campeonato liguero (Premier League).

Los 'Blues', que necesitaban una victoria para mantenerse con opciones de jugar en la segunda competición de clubes a nivel europeo, se adelantaron en el marcador antes de los veinte minutos de encuentro por medio de un 'misil' de Enzo Fernández.

Ya en la segunda parte, Andrey Santos aumentó diferencias tras recibir un pase de la muerte de Enzo, que fue el mejor del partido, y a falta de quince minutos para el final Richarlison, que no entró en la lista de Brasil, recortó distancias que no fue suficiente para sumar el punto que necesitan para estar virtualmente salvados.

El partido pudo haber cambiado de rumbo, pero el remate de cabeza de Mathys Tel se estrello en el palo de la meta defendida por Robert Sánchez, que repitió titularidad.

El susto reaccionó a los locales y dos minutos después Cole Palmer se topó con Antonin Kinsky, que no pudo hacer nada con el derechazo de Enzo cuando no se había cumplido los veinte minutos de juego.

El argentino disparó desde más allá de la frontal para acercar a los suyos a Europa, puestos que corrían peligro en el caso de no haber conseguido los tres puntos.

Precisamente, el centrocampista pudo aumentar diferencias, pero su disparo de tiro libre impacto con el larguero, y poco después Liam Delap, titular en detrimento de Joao Pedro, que tampoco irá al Mundial, tampoco materializó su ocasión.

Ya en la segunda parte, ambos equipos tuvieron dificultades para llegar a la portería contraria y no consiguieron crear ocasiones al mostrarse muy imprecisos en el último tercio del campo.

Enzo apareciendo en duelo blue

A pesar de la falta de claridad, el Chelsea mató el partido por medio de una jugada combinativa que culminó Andrey Santos en el área pequeña después de un preciso pase de la muerte de Enzo Fernández.

En ese momento el partido pareció que estaba sentenciado debido a la poca oposición que mostró el Tottenham, pero que a falta de quince minutos para el final del encuentro recortó distancias.

Un taconazo de Pedro Porro y una asistencia de Pape Matar Sarr para Richarlison propició el gol del brasileño, que fue validado tras la revisión del VAR por un posible fuera de juego del delantero.

Tras el tanto, el conjunto del oeste de Londres supo controlar el partido y puso a buen recaudo la ventaja para sumar tres puntos vitales que le colocan en octava posición con 52 puntos, uno menos que el Brighton que ocupa la última plaza de Liga Europa.

Por su parte, los 'Spurs' siguen sin estar salvados, aunque dependen de sí mismos ya que un empate ante el Everton les valdría para mantener la categoría e incluso una derrota si el West Ham United no consigue vencer al Leeds United.

FUENTE: EFE