Gianluca Prestianni afirma que "más fuerte" con Benfica

El extremo argentino del Benfica Gianluca Prestianni prometió este miércoles que su equipo volverá "más fuerte" tras lo que el jugador describió como "una temporada con mucho sabor amargo", en la que no se logró ningún título.

"Se termina una temporada con mucho sabor amargo por no lograr los objetivos que nos propusimos desde el comienzo. Solamente pedir disculpas a todos los 'benfiquistas' por no estar a la altura de lo que el club manda", escribió Prestianni en su perfil en la red social Instagram.

Volverá más fuerte, destaca Gianluca Prestianni

"La próxima temporada volveremos más fuertes para cumplir con todos los objetivos que tendremos por delante", prometió el delantero argentino.

Para Prestianni, de 20 años, esta fue su tercera temporada en Portugal y logró su consagración con los colores del Benfica al ganarse un puesto en el once del técnico José Mourinho.

El atacante, natural de Ciudadela y ex del Vélez Sarsfield, terminó la temporada con tres goles y cinco asistencias, e incluso debutó con la selección absoluta de Argentina en el partido amistoso contra Angola (victoria por 0-2) el pasado noviembre.

Además, Prestianni forma parte de la lista de preseleccionados del seleccionador Lionel Scaloni para el Mundial de 2026.

A pesar del buen estado de forma del 'albiceleste', el Benfica terminó en tercer lugar y sin ningún título, y por el momento reina la incertidumbre en el club lisboeta debido al desconocido futuro de Mourinho, quien podría regresar al banquillo del Real Madrid.

La campaña de Prestianni también quedó marcada por los incidentes que ocurrieron en febrero durante un partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que tuvo que ser interrumpido después de que el madridista Vinícius Júnior denunciara haber sido objeto de supuestos insultos racistas por parte de Prestianni.

Por el incidente en ese partido, el jugador argentino fue sancionado por la UEFA con seis partidos.

FUENTE: EFE