NBA NBA -  19 de mayo de 2026 - 18:55

NBA: Jason Kidd deja de ser el entrenador de los Mavericks

Dallas Mavericks y el entrenador de la NBA Jason Kidd llegaron a un acuerdo para tomar umbos diferentes.

NBA: Jason Kidd deja de ser el entrenador de los Mavericks

NBA: Jason Kidd deja de ser el entrenador de los Mavericks

Los Dallas Mavericks de la NBA anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo mutuo para separarse del entrenador en jefe Jason Kidd. La organización iniciará de inmediato una búsqueda exhaustiva para encontrar a su próximo entrenador en jefe.

“Jason ha tenido un impacto significativo en los Dallas Mavericks, tanto como jugador del Salón de la Fama como entrenador principal que ayudó a llevar a esta franquicia de regreso a las Finales de la NBA”, dijo el presidente de los Mavericks, Masai Ujiri. “Agradecemos el liderazgo de Jason, su profesionalismo y su compromiso con el equipo. En el poco tiempo que llevo aquí, he desarrollado un enorme respeto por lo que ha construido. Siempre será una parte importante de la familia de los Mavericks”.

Termina su relación con Fallas Mavericks en la NBA

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Kidd fue nombrado entrenador principal de los Mavericks el 28 de junio de 2021. Durante su gestión, los Mavericks participaron en varios playoffs, llegaron a las Finales de la Conferencia Oeste en 2022 y alcanzaron las Finales de la NBA en 2024. Dallas terminó la temporada con un balance de 26 victorias y 56 derrotas.

FUENTE: NBA

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