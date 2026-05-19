NBA: Jason Kidd deja de ser el entrenador de los Mavericks

Los Dallas Mavericks de la NBA anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo mutuo para separarse del entrenador en jefe Jason Kidd. La organización iniciará de inmediato una búsqueda exhaustiva para encontrar a su próximo entrenador en jefe.
Termina su relación con Fallas Mavericks en la NBA
Kidd fue nombrado entrenador principal de los Mavericks el 28 de junio de 2021. Durante su gestión, los Mavericks participaron en varios playoffs, llegaron a las Finales de la Conferencia Oeste en 2022 y alcanzaron las Finales de la NBA en 2024. Dallas terminó la temporada con un balance de 26 victorias y 56 derrotas.
FUENTE: NBA