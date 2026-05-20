MLB: Iván Herrera fue el héroe de la jornada para los Cardenales

El pelotero panameño Iván Herrera fue el hombre grande de la noche, en el triunfo de los Cardenales de San Luis por pizarra de 9-6 ante los Piratas de Pittsburg en la jornada de la MLB.

Herrera, de 25 años de edad apareció a la hora buena para conectar un batazo grande para darle el triunfo a su equipo, en un partido que tuvo que extenderse a los episodios extras, después de un 6-6 en la pizarra.

Cutarrazo de Iván Herrera

El bateador designado de los Cardenales se hizo grande en la parte baja del decimo episodio, con dos corredores en circulación, conectando un batazo grande que se fue por lo largo del jardín izquierdo, batazo que le valió el triunfo al equipo de la ciudad de San Luis.

El panameño aprovechó un lanzamiento quebrado del zurdo Mason Montgomery para desaparecerla y apuntarse su cuadrangular número 5 de la temporada de las Grandes Ligas.

Anteriormente en el partido, Herrera había fallado 4 turnos, lo que lo hizo mucho más peligroso para ponerle fin al partido y terminar de 5-1, con 3 carreras remolcadas.