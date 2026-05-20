¡OFICIAL CHOQUE DE CAMPEONAS! Nataly Delgado enfrentará a Jasime Artiga

La púgil panameña Nataly Delgado enfrentará un gran reto en su carrera el próximo mes de junio del presente año 2026, ante la estadounidense y campeona regular del peso supermosca AMB Jasmine Artiga.

Most Valuable Promotions (MVP), empresa de Jake Paul hizo oficial el combate en sus redes sociales, en el que será un choque de campeonas, con la interina y retadora obligatoria ante la absoluta campeona mundial, en un cara a cara del más alto nivel de la categoría supermosca.

Delgado (20-7-2, 5 KOs), originaria de Veraguas, Panamá con 31 años de edad apunta a lo más alto, un choque ante la invicta Artiga (15-0-1, 7 KOs), estadounidense de 34 años de edad, que expone su invicto y su campeonato absoluto y con Orlando, Florida como escenario.

Esta será la tercera defensa titular de la estadounidense apodada como "The Animal", la última de ellas llevada a cabo ante Stephanie Silva, en el cierre de año 2025, combate que terminó por la vía de la decisión en la ciudad de Florida, de donde es originaria la campeona mundial de las 115 libras.

Por su parte, la campeona interina panameña saltó al escenario por última vez para un triunfo ante Yoselin Fernandez en el pasado mes de marzo en la ciudad de Managua, Nicaragua, en un pleito que se fue a las tarjeas de los jueces, para el triunfo unánime de la diestra veragüense.

Protagonistas de velada Nataly Delgado vs Jasmine Artiga

De a poco, MVP en sus redes sociales compartió los combates preliminares para el plato principal con el choque femenino, entre las campeones supermosca.