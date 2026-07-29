Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 29 de julio

Hoy es el segundo día de partidos de la primera jornada de la Copa Centroamericana 2026 donde se estrena el UMECIT FC.

La Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 continúa con el partido del Grupo C en el que el UMECIT FC recibirá al Deportivo Saprissa del panameño Newton Williams este miércoles en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, Panamá.

El UMECIT FC hará su debut en el torneo tras clasificarse como el segundo mejor equipo de la tabla general durante la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol.

Los equipos panameños se mantienen invictos en tres de las cuatro ocasiones en que han recibido a rivales costarricenses en este torneo (récord de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota). El Deportivo Saprissa registra un balance histórico de 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas como visitante en esta competición, incluyendo una caída por 1-0 ante Independiente La Chorrera en 2025.

Partidos para hoy en la Copa Centroamericana 2026