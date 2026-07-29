Jordan Henderson abandona el Brentford y se acerca más al Chelsea

El centrocampista inglés Jordan Henderson ha terminado su contrato con el Brentford para poder tener vía libre y fichar por el Chelsea como agente libre.

El internacional con Inglaterra, que no jugó ni un minuto en el pasado Mundial, tenía un año aún de contrato con el Brentford, pero el club anunció este miércoles su marcha.

"Me voy del Brentford con mucha gratitud por la oportunidad que el club me dio y con el apoyo y el cariño que me han dado a mí y a mi familia desde el primer día", dijo Henderson en un comunicado.

A sus 36 años, Henderson, que se fue del Liverpool en 2023 rumbo al fútbol saudí donde solo duró unos meses antes de firmar por el Ajax de Amsterdam, fichará en los próximos días por el Chelsea, en el intento del conjunto de Xabi Alonso de dotar de más experiencia a la plantilla.

El otro refuerzo que llegará en los próximos días a Stamford Bridge será Danny Welbeck, que a sus 35 años marcó 13 goles en 37 partidos de Premier League la temporada pasada en el Brighton & Hove Albion.

FUENTE: EFE