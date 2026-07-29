NBA: Draymond Green y Warriors llegan a un acuerdo por un año

El experimentado jugador de los Golden State Warriors de la NBA , Draymond Green, llegó a un nuevo acuerdo con la franquicia, para permanecer un año más.

Según varios informes, Green y los Warriors han llegado a un acuerdo por 27,7 millones de dólares hasta la temporada 2026-27. El contrato de Green es el mismo que rechazó antes del periodo de agentes libres de 2026, lo que permitió al equipo tener flexibilidad para intentar fichar a LeBron James (quien finalmente firmó con los Philadelphia 76ers).

En busca de una nueva temporada en la NBA

Green está a punto de disputar su decimoquinta temporada con los Warriors y, si juega en 51 partidos, se unirá a Stephen Curry como los únicos jugadores en la historia de la franquicia en aparecer en al menos 1.000 encuentros.

Draymond Green, ganador del premio Kia al Jugador Defensivo del Año en la temporada 2016-17, ha sido seleccionado nueve veces para el equipo All-Defensive y cuatro veces para el equipo All-Star a lo largo de su carrera. Solo ha jugado para los Warriors desde que fue elegido en el puesto número 35 del Draft de 2012 y fue una pieza clave en los cuatro campeonatos que ganó Golden State.

La temporada pasada, Green promedió 8.4 puntos, 5.5 rebotes y 5.5 asistencias por partido, con un porcentaje de acierto del 41.8% en tiros de campo y del 32.6% en triples. Los Warriors terminaron la temporada con un balance de 37 victorias y 45 derrotas y llegaron al torneo SoFi Play-In, pero no lograron clasificarse para los playoffs al perder contra los Phoenix Suns en la ronda preliminar.