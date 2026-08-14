Copa Sudamericana: El Botafogo fue goleado ante Cienciano y Kadir Barría "señalado"

El Cienciano protagonizó este jueves una noche histórica al golear 6-1 al Botafogo de Kadir Barría en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

La gran figura de la jornada fue el delantero peruano Matías Succar, quien firmó un triplete y lideró la espectacular ofensiva del conjunto cusqueño, que superó con claridad a un Botafogo que terminó completamente desbordado ante el ritmo y la intensidad del equipo local.

Aunque el Fogão intentó disputar el encuentro de igual a igual durante los primeros minutos, Cienciano comenzó a imponer condiciones y encontró la apertura del marcador a los 18 minutos. Succar apareció dentro del área y, con un certero cabezazo, puso el 1-0.

La ventaja aumentó apenas dos minutos después. El argentino Neri Bandiera aprovechó una acción dentro del área para marcar el segundo con la rodilla. Los futbolistas brasileños reclamaron una supuesta posición adelantada, pero el VAR confirmó la validez de la anotación.

Succar volvió a hacerse presente a los 30 minutos para marcar el tercero. El atacante conectó un remate que terminó ingresando tras varios botes, aprovechando además una desafortunada intervención del arquero Warleson.

La exhibición del conjunto peruano continuó a los 35 minutos. El argentino Marcos Martinich tomó el balón en las inmediaciones del área y sacó un potente disparo cruzado que se metió en la escuadra, haciendo estallar de alegría a los aficionados del Cienciano.

4-0 y Kadir Barría sustituido

Con el 4-0 en el marcador, el técnico del Botafogo, Franclim Carvalho, decidió mover el banquillo antes del descanso y realizó dos cambios a los 37 minutos, dando entrada a Kauan Toledo y Arthur Cabral en lugar de Álvaro Montoro y Kadir Barría.

Botafogo intentó reaccionar en el segundo tiempo y encontró el descuento a los 49 minutos. Matheus Martins ejecutó un tiro libre que superó al guardameta Ítalo Espinoza para colocar el 4-1.

La reacción brasileña, sin embargo, duró poco. Cienciano retomó el control del partido y volvió a golpear a los 62 minutos, cuando Bandiera apareció nuevamente para marcar su segundo tanto de la noche y establecer el 5-1.

Dos minutos más tarde llegó el broche de oro para Succar. El delantero peruano completó su triplete con otro cabezazo y puso el definitivo 6-1, desatando una celebración inolvidable en el estadio cusqueño.

Cerca de 35.000 espectadores disfrutaron de una actuación memorable del conjunto peruano, que ahora viajará a Brasil con una ventaja considerable para afrontar el partido de vuelta.

El encuentro de revancha se disputará el próximo 20 de agosto en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, donde Botafogo buscará una remontada que, tras el contundente resultado registrado en Cusco, luce como una misión prácticamente imposible.