Copa Centroamericana 2026: Alianza FC le gana el duelo de panameños a UMECIT FC

La Copa Centroamericana 2026 continuó este jueves con una importante victoria de Alianza FC, que derrotó 1-0 a UMECIT FC en el Estadio Rommel Fernández, en las acciones del Grupo C.
Con este resultado, Alianza FC consiguió el primer triunfo de su historia en la Copa Centroamericana, apenas en su segunda presentación en el torneo.
El equipo panameño volverá a la acción el jueves 20 de agosto, cuando se mida ante Club Olimpia. Por su parte, UMECIT FC buscará recuperarse el miércoles 19 de agosto, frente a Deportivo Mixco.