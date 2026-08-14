COPA CENTROAMERICANA Fútbol Internacional -  14 de agosto de 2026 - 08:43

Copa Centroamericana 2026: Alianza FC le gana el duelo de panameños a UMECIT FC

La Copa Centroamericana 2026 continuó este jueves con una importante victoria de Alianza FC, que derrotó 1-0 a UMECIT FC en el Estadio Rommel Fernández.

Copa Centroamericana 2026: Alianza FC le gana el duelo de panameños a UMECIT FC

Copa Centroamericana 2026: Alianza FC le gana el duelo de panameños a UMECIT FC

FOTO / CONCACAF

La Copa Centroamericana 2026 continuó este jueves con una importante victoria de Alianza FC, que derrotó 1-0 a UMECIT FC en el Estadio Rommel Fernández, en las acciones del Grupo C.

El conjunto aliancista encontró el gol de la victoria al minuto 30. Reyniel Perdomo envió un preciso balón por encima y a la espalda de la defensa, donde apareció Alvin Mendoza, quien controló y definió con un remate que superó al arquero para enviar el balón al fondo de la red.

Con este resultado, Alianza FC consiguió el primer triunfo de su historia en la Copa Centroamericana, apenas en su segunda presentación en el torneo.

El equipo panameño volverá a la acción el jueves 20 de agosto, cuando se mida ante Club Olimpia. Por su parte, UMECIT FC buscará recuperarse el miércoles 19 de agosto, frente a Deportivo Mixco.

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