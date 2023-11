Costa Rica anuncia nuevo DT antes de enfrentar a Panamá

Mientras tanto que Alfaro dijo: “Llegar a la Selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Catar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”.

El antiguo DT de Ecuador en el pasado Mundial de Qatar 2022 agregó: “Ojalá logremos entre todos una Selección que se identifique con el sentimiento de la gente, con el orgullo sublime que significa pertenecer y representar al país. Que honre su pasado histórico y plantee un desafío concreto hacia su futuro”.

Alfaro estará acompañado por el siguiente cuerpo técnico, todos de nacionalidad argentina:

Asistente técnico: Carlos Alcides González

Preparador físico: Sergio Omar Chiarelli

Asistente técnico-Analista técnico: Alejandro Juan Manograsso

Asistente técnico: Claudio Adrián Cristofanelli

Entrenador de porteros-Asistente técnico: Diego Martín Carranza

Preparador físico alterno-Especialista en monitoreo de carga: Pedro Ignacio Arbelaiz

Costa Rica enfrentará a la Selección de Panamá en la Liga de Naciones el próximo 16 de noviembre en territorio tico y la vuelta será en suelo panameño el 20.