FUTBOL Fútbol Internacional -  26 de septiembre de 2026 - 19:36

Cristiano Ronaldo: ¿Cuándo vuelve a jugar con Portugal?

Conoce todos los detalles del próximo duelo de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal en la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo: ¿Cuándo vuelve a jugar con Portugal?
Foto: EFE/EPA/PAULO NOVAIS

La próxima cita de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal en el grupo A4 de la UEFA Nations League será especial, cuando se enfrente al noruego Erling Haaland, uno de los jóvenes talentos del fútbol mundial, que se caracteriza por ser un depredador del área y que tiene muchas cualidades similares a la del portugués.

Portugal comenzó el jueves la defensa de su título de la Liga de las Naciones al imponerse a Gales por 1-0 con un gol solitario de João Félix en el que fue el primer partido del nuevo seleccionador portugués, Jorge Jesus.

Por su parte, Noruega venció 3-2 a Dinamarca con doblete del delantero del Manchester City.

Números de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland en selecciones

Haaland para Noruega

  • 56 partidos
  • 64 goles
  • 7 asistencias

Cristiano para Portugal:

  • 234 partidos
  • 146 goles
  • 37 asistencias

Fecha, hora y dónde se enfrentan Cristiano Ronaldo y Erling Haaland

  • Fecha: Domingo, 27 de septiembre de 2026
  • Hora: 1:45 p.m.
  • Lugar: Ullevaal Stadion
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