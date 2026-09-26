Cristiano Ronaldo: ¿Cuándo vuelve a jugar con Portugal?

La próxima cita de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal en el grupo A4 de la UEFA Nations League será especial, cuando se enfrente al noruego Erling Haaland, uno de los jóvenes talentos del fútbol mundial, que se caracteriza por ser un depredador del área y que tiene muchas cualidades similares a la del portugués.
Por su parte, Noruega venció 3-2 a Dinamarca con doblete del delantero del Manchester City.
Números de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland en selecciones
Haaland para Noruega
- 56 partidos
- 64 goles
- 7 asistencias
Cristiano para Portugal:
- 234 partidos
- 146 goles
- 37 asistencias
Fecha, hora y dónde se enfrentan Cristiano Ronaldo y Erling Haaland
- Fecha: Domingo, 27 de septiembre de 2026
- Hora: 1:45 p.m.
- Lugar: Ullevaal Stadion