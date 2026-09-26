MLB MLB -  26 de septiembre de 2026 - 14:29

MLB: Arizona y lo que necesita para superar a los Phillies por el último boleto del Comodín

Conoce cómo los D-backs pueden superar a los Phillies para conseguir el último puesto de comodín de la Liga Nacional en la MLB.

MLB: Arizona y lo que deben lograr para ganarle a los Phillies el último boleto del comodín

MLB: Arizona y lo que deben lograr para ganarle a los Phillies el último boleto del comodín

Los Arizona Diamondbacks (86-74) ganaron el primer partido de la serie contra los Padres y ahora se encuentran a solo un juego de los Phillies de Philadelphia (87-73) por el último puesto de comodín de la Liga Nacional en la MLB. Fundamentalmente, Arizona también ganaría el desempate entre los equipos. (Los dos equipos dividieron victorias en sus seis enfrentamientos directos este año, pero los Diamondbacks tienen un mejor récord dentro de su división, que es el segundo criterio de desempate).

¿Cómo pueden los D-backs ganar el último puesto de comodín -MLB?

  • Si ellos ganan 2-0 y los Phillies ganan 1-1 o 0-2
  • Si ellos tienen un récord de 1-1 y los Phillies tienen un récord de 0-2

Lo primero que hay que destacar es que Arizona no tiene el control de su propio destino. Si Filadelfia gana los próximos dos partidos, los Phillies asegurarán su pase a la postemporada por quinta temporada consecutiva.

Pero si los Phillies siguen tropezando (han perdido tres partidos seguidos y tienen un récord de 5-6 en sus últimos 11 juegos), entonces la puerta está entreabierta. Como mínimo, Arizona tiene que ganar uno de los últimos partidos contra los Padres.

FUENTE: MLB

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