Selección de Panamá: Omar Valencia y sus impresiones tras marcar su primer gol

La Selección de Panamá empató 1-1 ante India en un partido amistoso disputado el viernes 25 de septiembre en el Estadio Sree Kanteerava , en la ciudad de Bangalore, donde Omar Valencia fue protagonista al marcar su primer gol con la camiseta de la Selección Mayor.

El tanto del lateral izquierdo llegó al minuto 68, con un potente disparo desde fuera del área que significó el empate para Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Valencia ingresó en el segundo tiempo y aprovechó la oportunidad brindada por el técnico Thomas Christiansen para estrenarse como goleador con la selección absoluta.

“Fue un gol muy lindo para mí, ya que fue mi primer gol con la Selección Mayor y, la verdad, seguiré trabajando para meter muchos más goles”, dijo el futbolista de 22 años.

Sobre su ingreso en el complemento, Valencia destacó la oportunidad que recibió y aseguró que pudo aprovecharla.

“El míster me metió en el segundo tiempo y, gracias a Dios, aproveché la oportunidad”.

La competencia en el lateral izquierdo de la Selección de Panamá

El jugador del New York Red Bulls de la Major League Soccer también habló sobre la competencia por el puesto de lateral izquierdo, donde comparte posición con Jair Modelo y Jorge Gutiérrez, destacando el nivel de sus compañeros.

“Hay una competencia sana. Está Jair Modelo y Jorge Gutiérrez y, la verdad, son buenos jugadores. El que esté mejor peleará por esa posición”.

El empate ante India forma parte de la Gira Asiática de Panamá, en la que el combinado nacional continúa evaluando jugadores de cara a sus próximos compromisos.

Los canaleros volverán a jugar el jueves 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en el Estadio Internacional de Yokohama (1:10 a.m).