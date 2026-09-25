Iván Herrera despachó su HR 19 con los Cardinals

El panameño Iván Herrera conectó su HR número 19 de la temporada con los Cardinals de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee.
Este año Herrera batea para .244 con 19 cuadrangulares, 69 empujadas, 8 bases robadas y .741 de OPS.
El panameño Iván Herrera conectó su HR número 19 de la temporada con los Cardinals de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee.
El panameño Iván Herrera conectó su HR número 19 de la temporada con los Cardinals de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee.
En la cuarta entrada ante los envíos de Robert Gasser, Herrera conectó un sinker de 93.2 mph para mandar la pelota a 102.1 mph entre el jardín izquierdo y central a unos 393 pies.
Este año Herrera batea para .244 con 19 cuadrangulares, 69 empujadas, 8 bases robadas y .741 de OPS.