Iván Herrera despachó su HR 19 con los Cardinals

Iván Herrera FOTO / ChatGPT

El panameño Iván Herrera conectó su HR número 19 de la temporada con los Cardinals de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee.

En la cuarta entrada ante los envíos de Robert Gasser, Herrera conectó un sinker de 93.2 mph para mandar la pelota a 102.1 mph entre el jardín izquierdo y central a unos 393 pies.

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