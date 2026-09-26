MLB: Justin Verlander se despide con una gran salida y un emotivo abrazo

Por una última vez, los Tigres de Detroit tuvieron al "Verlander clásico". Con seis ponches en 5.1 entradas de dos carreras el sábado contra los Piratas en el Comerica Park, Justin Verlander coronó su increíble carrera en la MLB con un destello de grandeza y una asombrosa demostración de pitcheo por parte de un veterano de 43 años que no había participado en un juego en seis meses.

Mientras el manager A.J. Hinch se preparaba para pedirle la pelota, la hija de 7 años de Verlander, Genevieve -- quien el viernes le hizo el primer pitcheo ceremonial a su papá desde el montículo -- corrió hacia la misma lomita para darle un abrazo a su padre. Sus compañeros rodearon el montículo para felicitarlo.

Una histórica carrera para Justin Verlander

Los cánticos de "J.V." resonaron por todo el estadio mientras Verlander bajaba los escalones del dugout junto a su esposa y sus hijos. Terminó su carrera con 266 victorias, efectividad de 3.33 y 3,560 ponches, la octava mayor cantidad en la historia de las Grandes Ligas.

Justin Verlander entró al clubhouse de los Tigres el sábado por la mañana buscando la alineación de los Piratas, la cual el manager A.J. Hinch tuvo que pedirle al ex Tigre y actual piloto de Pittsburgh, Don Kelly, que enviara. Luego, Verlander buscó al receptor Dillon Dingler para repasar a los bateadores contrarios y cómo querían enfrentarlos.

FUENTE: MLB