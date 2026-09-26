¿Quién es Nueva Zelanda, rival de la Selección de Panamá?: Ranking FIFA, entrenador y figuras

La Nueva Zelanda será el próximo rival de la Selección de Panamá en su preparación internacional. Los “All Whites” se medirán a la escuadra canalera el próximo 1 de octubre en el Yokohama International Stadium de Japón , como parte de la Copa Kirin 2026 , en un torneo que también reúne a Japón y Ecuador.

De acuerdo con la actualización oficial de FIFA, Nueva Zelanda ocupa actualmente el puesto 86 del Ranking Mundial masculino , mientras que Panamá aparece en la posición 44. La clasificación oficial más reciente corresponde al 20 de julio de 2026 y la siguiente actualización está prevista para el 7 de octubre.

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Darren Bazeley, al frente de los All Whites

El entrenador de Nueva Zelanda es Darren Bazeley, quien continúa al frente del combinado nacional después de dirigirlo durante el Mundial de 2026.

Bazeley presentó una convocatoria de 23 futbolistas para esta ventana, en la que mantiene buena parte de la base que participó en la Copa del Mundo. 16 de los jugadores convocados estuvieron en el plantel mundialista, de acuerdo con New Zealand Football.

Chris Wood, el referente ofensivo

Entre las principales figuras de Nueva Zelanda destaca Chris Wood, delantero del Nottingham Forest de la Premier League inglesa y capitán de los All Whites.

Wood es el futbolista con más experiencia internacional de la convocatoria, con 93 partidos y 45 goles con la selección, cifras que lo convierten en una de las principales amenazas ofensivas que deberá controlar Panamá.

El delantero, además, hizo historia en el Mundial de 2026 junto al defensor Tommy Smith al convertirse en uno de los pocos neozelandeses que han disputado dos ediciones de una Copa del Mundo.

Otras figuras a seguir

Además de Wood, Nueva Zelanda cuenta con varios futbolistas que pueden tener protagonismo ante Panamá:

Marko Stamenic: mediocampista del Swansea City de Gales y uno de los jugadores importantes en la generación actual de los All Whites. Suma 42 partidos internacionales y tres goles.

mediocampista del Swansea City de Gales y uno de los jugadores importantes en la generación actual de los All Whites. Suma 42 partidos internacionales y tres goles. Eli Just: atacante del Swansea City, con 47 apariciones y 12 goles con la selección. Fue uno de los goleadores de Nueva Zelanda durante el proceso mundialista.

atacante del Swansea City, con 47 apariciones y 12 goles con la selección. Fue uno de los goleadores de Nueva Zelanda durante el proceso mundialista. Ben Old: extremo del Saint-Étienne de Francia, con 27 partidos y dos goles internacionales.

extremo del Saint-Étienne de Francia, con 27 partidos y dos goles internacionales. Tyler Bindon: defensor de 21 años perteneciente al Nottingham Forest y cedido al Charlton Athletic. Ya acumula 28 partidos con la selección.

defensor de 21 años perteneciente al Nottingham Forest y cedido al Charlton Athletic. Ya acumula 28 partidos con la selección. Finn Surman: defensor del Portland Timbers de la MLS, con 22 apariciones y dos goles con Nueva Zelanda.

La convocatoria también presenta algunas novedades, como los defensores George Stanger y Henry Gray, quienes recibieron su primera convocatoria, además del delantero Stipe Ukich, quien hizo su debut internacional frente a Palestina.