Cristiano Ronaldo elogia a Diego Dalot y a Lisandro Martínez

A la mayoría (de los jugadores jóvenes del Manchester United) no les importa que esté yo, pero no me sorprende porque no tendrán una carrera tan larga como la mía. Es imposible para esta generación llegar a los 37-38 años en gran nivel, porque estos años de preparación son claves", expresó CR7 en una plàtica con Piers Morgan.

"En United, Diogo Dalot es un ejemplo de joven y muy profesional y no dudo de que tendrá longevidad en el fútbol. Es joven e inteligente y tendrá muchos años de carrera. También Lisandro Martínez y Casemiro, aún cuando tiene 30 años", señaló el portugués.