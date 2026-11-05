Cristiano Ronaldo: Federación Portuguesa planea homenajear a CR7

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) expresó este jueves su "profunda gratitud" a Cristiano Ronaldo , tras el anuncio de su retirada de la selección nacional, y manifestó su "firme voluntad" de organizar un homenaje a la altura de su trayectoria, después de 23 años defendiendo la camiseta de Portugal.

En un comunicado, la entidad presidida por Pedro Proença agradeció la carrera "absolutamente extraordinaria" del delantero, de 41 años, al que calificó de "líder inspirador", "ejemplo de dedicación" y "máximo símbolo del alma" de la selección portuguesa.

La Federación destacó sus 234 internacionalidades y 146 goles, dos récords mundiales del fútbol masculino, así como su contribución a los tres títulos conquistados por Portugal durante su carrera: la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

Más del comunicado sobre Cristiano Ronaldo

"Cada gota de sudor, cada gol decisivo y cada brazalete honrado en el campo fueron el reflejo de su amor incondicional por nuestra camiseta", señaló la FPF, que subrayó que el legado del futbolista "trasciende las cuatro líneas" del terreno de juego.

El organismo aseguró que Ronaldo elevó el nombre de Portugal en todo el mundo e inspiró a generaciones de jóvenes futbolistas, y sostuvo que no quiere que su despedida se produzca sin el debido reconocimiento.

"La Federación Portuguesa de Fútbol se niega a dejar que este adiós se produzca sin el debido tributo", afirmó en su comunicado.

Por ello, expresó su voluntad de "organizar, planificar, participar y colaborar activamente" en un homenaje en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar nuevamente la carrera del jugador.

La FPF no precisó cuándo ni dónde podría celebrarse ese acto.

"¡Gracias por todo, CAPITÁN! ¡Esta será siempre tu casa! ¡Vamos a por el gol 1.000!", concluyó el comunicado, en referencia al objetivo del delantero de alcanzar el millar de tantos en su carrera profesional.

La reacción de la Federación llega después de las desavenencias entre Ronaldo y el seleccionador portugués, Jorge Jesus, que desembocaron a finales de septiembre en el abandono de la concentración del equipo nacional por parte del futbolista.

El enfrentamiento se produjo después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo sin disputar un solo minuto ante Noruega, pese a haber calentado durante la segunda parte, una decisión que el delantero consideró contraria a los compromisos alcanzados previamente con el entrenador.

El incidente motivó la apertura de un expediente disciplinario, saldado con una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros.

La FPF había tratado de reconducir la situación y su presidente había manifestado públicamente su deseo de recuperar al capitán para los compromisos internacionales de noviembre.

Sin embargo, Ronaldo anunció este jueves su despedida definitiva de la selección portuguesa, a la que llegó en agosto de 2003 y de la que se marcha como su máximo goleador y jugador con más partidos disputados.

El comunicado federativo no hace referencia al conflicto con Jorge Jesus.

FUENTE: EFE