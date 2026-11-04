Valencia vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver jornada 12 de LaLiga

El conjunto del Real Madrid tendrá un duro desafío cuando visite al Valencia CF en la jornada 12 de LaLiga de España 2026-2027.
Por su parte, el Valencia viene de vencer 1-0 al Elche con gol de Umar Sadiq en las pasada fecha del campeonato español.
Los blancos son terceros con 27 puntos y Los Che son penúltimos con 9 unidades.
VALENCIA CF VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA J12 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 7 de noviembre de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Mestalla
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