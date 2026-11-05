Cristiano Ronaldo: ¿Cúántos títulos conquistó con la Selección de Portugal?

Cristiano Ronaldo cierra una etapa histórica con la selección de Portugal, dejando como legado tres títulos internacionales: la Eurocopa 2016 y dos UEFA Nations League, conquistadas en 2019 y 2025.

El astro portugués Cristiano Ronaldo puso fin a su trayectoria con la selección nacional este jueves 5 de noviembre de 2026, después de 23 años representando a su país y siendo protagonista de las mayores conquistas en la historia del fútbol portugués.

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Durante su etapa con Portugal, el delantero logró levantar tres trofeos oficiales, siendo capitán y referente de una generación que consiguió llevar a la selección lusitana a lo más alto del fútbol europeo.

Eurocopa 2016: el primer gran título de Portugal

El 10 de julio de 2016 quedó marcado como uno de los días más importantes en la historia del fútbol portugués. Portugal conquistó su primera Eurocopa después de vencer 1-0 a Francia en la gran final disputada en el Stade de France.

Cristiano Ronaldo comenzó el encuentro como capitán, pero tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión durante la primera mitad. A pesar de ello, acompañó a sus compañeros desde la zona técnica hasta que Éder marcó el gol decisivo en el tiempo extra.

Con aquella victoria, Ronaldo levantó su primer título con la selección absoluta y Portugal celebró su primera gran conquista internacional.

UEFA Nations League 2019: Ronaldo vuelve a tocar la gloria

Tres años después de conquistar la Eurocopa, Cristiano Ronaldo volvió a celebrar con Portugal, esta vez en la primera edición de la UEFA Nations League.

El 9 de junio de 2019, Portugal derrotó 1-0 a Países Bajos en la final disputada en el Estadio do Dragão, gracias a un gol de Gonçalo Guedes.

Ronaldo fue fundamental para alcanzar aquella final, especialmente en las semifinales frente a Suiza, cuando anotó los tres goles de la victoria portuguesa por 3-1.

Con esta conquista, el delantero sumó su segundo título internacional, esta vez celebrando ante su propia afición. UEFA.com+1

UEFA Nations League 2025: el tercer título de Cristiano Ronaldo

El 8 de junio de 2025, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su importancia para Portugal al conquistar su segunda UEFA Nations League y el tercer título de su carrera con la selección nacional.

En la final disputada en Múnich, Portugal empató 2-2 frente a España y terminó imponiéndose 5-3 en la tanda de penales.

Ronaldo fue protagonista al marcar el segundo gol portugués, que permitió igualar el encuentro y mantener vivas las aspiraciones de su selección.

A los 40 años, el capitán volvió a levantar un trofeo internacional, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de una generación que conquistó por segunda ocasión la UEFA Nations League.