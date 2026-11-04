Selección de Panamá: Grandes ausencias en la convocatoria vs Curazao

La convocatoria del técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao presenta algunas ausencias, entre ellas las de Fidel Escobar, Luis Mejía (lesión), Tomás Rodríguez, César Yanis, César Samudio y Edgardo Fariña (lesión).

César Yanis , de 30 años, actualmente milita en el Cobresal de la Primera División de Chile, pero no aparece en la lista de convocados por el seleccionador nacional. El extremo tampoco formó parte de la delegación panameña que realizó la gira asiática durante el pasado mes de octubre.

Por su parte, César Samudio, guardameta de 32 años que juega en el Club Deportivo Marathón de la Primera División de Honduras, también quedó fuera de la convocatoria. El portero sí estuvo presente en el Mundial de 2026, aunque tampoco fue tomado en cuenta para los compromisos de la gira asiática.

Otras figuras ausentes en la Selección de Panamá

A esta lista se suma Fidel Escobar, defensor de 31 años del Deportivo Saprissa de la Primera División de Costa Rica, Edgardo Fariña de 25 años que juega en el FC Nizhniy Novgorod de Rusia (lesión) y Tomás Rodríguez, delantero de 27 años del Barcelona Sporting Club de la Primera División de Ecuador.