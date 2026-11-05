Cristiano Ronaldo: Números con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo pone fin a una etapa histórica con la selección de Portugal, dejando un legado de 146 goles, 234 partidos internacionales y tres títulos que lo consolidan como una de las mayores leyendas del fútbol mundial.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su retiro de la selección de Portugal, cerrando una extraordinaria trayectoria de 23 años defendiendo los colores de su país. A sus 41 años, el histórico número 7 se despide como el máximo goleador y el futbolista con más partidos disputados en el fútbol internacional masculino.

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Desde su debut el 20 de agosto de 2003, frente a Kazajistán, Ronaldo construyó una carrera llena de récords, goles decisivos y conquistas que marcaron una época dorada para el fútbol portugués.

La capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo quedó reflejada en sus 146 anotaciones, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro futbolista en la historia de las selecciones masculinas.

Su promedio fue de 0.62 goles por encuentro, además de registrar diez tripletes y convertirse en uno de los futbolistas más determinantes en las eliminatorias internacionales.

Tres títulos con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo también fue protagonista de los mayores éxitos internacionales de Portugal.

Su primera gran conquista llegó en la Eurocopa de Francia 2016, cuando Portugal derrotó 1-0 a Francia en la final para conseguir el primer gran título de su historia.

Posteriormente, levantó la UEFA Nations League en 2019 y volvió a conquistar el certamen en 2025, completando tres títulos con la selección absoluta.

Un récord histórico en las Copas del Mundo

Ronaldo participó en seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

En esas seis participaciones consiguió 11 goles y se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Mundiales diferentes.

También dejó su nombre escrito en la historia de la Eurocopa, competición en la que anotó 14 tantos, cifra que lo mantiene como máximo goleador histórico del torneo.