MAREA ROJA Marea Roja -  4 de noviembre de 2026 - 15:08

Convocatoria de la selección de Panamá para enfrentar a Curazao en Liga de Naciones Concacaf

La selección de Panamá de Thomas Christiansen ya tiene convocatoria para cuartos de final ante Curazao.

Convocatoria de la selección de Panamá para enfrentar a Curazao en Liga de Naciones Concacaf

Convocatoria de la selección de Panamá para enfrentar a Curazao en Liga de Naciones Concacaf

FOTO: IA - FPF

Thomas Christiansen eligió un total de 25 jugadores para la convocatoria de la selección de Panamá ante Curazao para los cuartos de final de Liga de Naciones Concacaf el 12 y 15 de noviembre.

Panamá busca la clasificación directa a la Copa Oro 2027 y al Final Four del mes de marzo.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ PARA LIGA DE NACIONES CONCACAF

GUARDAMETAS

  • Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)
  • Marcos De León Sporting SM (PAN)
  • Eddie Roberts Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

  • César Blackman Slovan Bratislava (SVK)
  • Jorge Gutiérrez Universitario (PER)
  • Andrés Andrade LASK Linz (AUT)
  • Amir Murillo Besiktas (TUR)
  • Omar Valencia NY Red Bulls (USA)
  • Martín Krug Juventud Torremolinos CF (ESP)
  • José Córdoba Norwich City (ENG)
  • Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

VOLANTES

  • Carlos Harvey Minnesota United (USA)
  • Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)
  • Cristian Martínez Slovan Bratislava (SVK)
  • José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)
  • Víctor Griffith CS Emelec (ECU)
  • Daivis Murillo CD Plaza Amador (PAN)
  • Azarías Londoño Universidad Católica (ECU)
  • Manuel Morán CS Cartaginés (CRC)
  • Giovany Herbert FC Kryvbas (UKR)
  • Yoel Bárcenas Iraklis de Tesalónica (GRE)

DELANTEROS

  • Ismael Díaz Club León (MEX)
  • José Fajardo Universidad Católica (ECU)
  • Josué Vergara KAA Gent (BEL)
  • Kadir Barría Botafogo (BRA)
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