La selección sub-17 de Portugal, que cuenta entre sus convocados con Cristiano Ronaldo Jr. , se impuso este martes a la de Serbia por 2-1 y se garantiza así el pase a la segunda fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2027.

Los 'quinas', que jugaron en la Ciudad del Fútbol de Oeiras (área metropolitana de Lisboa), se sitúan, con siete puntos, en el primer lugar del GFrupo 6 de la primera ronda de clasificación.

Serbia, que ya había garantizado su pase, se queda en segunda posición, con 6 puntos, seguida de Bulgaria, con cuatro. Andorra en último lugar sin ningún punto.

Del lado portugués, los goles fueron obra de Afonso Baldé (min.47) y António Pereira (min.62). Por parte serbia, el gol, firmado por Pavle Ili, no llegó hasta el minuto 89.

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal y que ha formado parte de los 23 jugadores convocados para estos tres partidos contra Andorra, Bulgaria y Serbia, debutó el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra.

Sin embargo, no jugó el siguiente partido, disputado frente a Bulgaria el día 14 y que acabó con un empate a 1.

En el encuentro de este martes, Cristiano Ronaldo Junior salió al campo en el minuto 88.

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

Actualidad de Cristiano Ronaldo Jr.

Esta es la primera convocatoria en la que juega con la selección sub-17 de Portugal, tras sus exitosas etapas en la sub-15 -con la que marcó un doblete en la final de un torneo que ganó su equipo- y en la sub-16, donde se alzó con otras dos competiciones y anotó tres goles en nueve partidos.

Su participación con la sub-17 se produce después de que su padre, de 41 años y actualmente en el Al Nassr, anunciara el 5 de noviembre su salida de la selección tras haber tenido desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus.

En total, el astro del fútbol disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.

FUENTE: EFE