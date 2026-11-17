La novena de Panamá terminó en la novena posición en la Copa del Mundo de Béisbol U23 con marca de 3-5.
Individualmente los mejores bateadores de Panamá fueron Edwin Hidalgo (.412), Luis Sánchez (.316), Marcelino Alonso (.304) y Juan Alonso (.300).
Por su parte desde la lomita, tuvieron efectividad colectiva de 4.23 en 54.2 lanzados, permitieron 60 imparables (de los cuales 7 fueron dobles, 2 triples y 7 cuadrangulares), 40 carreras (33 limpias), 31 bases por bolas, recetaron 60 ponches.
Aquí destacaron Carlos Días que no permitió carreras en 4.1 al igual que Josmar González en 3.1; Jorge Quiel tuvo efectividad de 1.97 en 10.2 de labor con 7 ponches y marca de 1-0.