Panamá terminó en el noveno lugar en la Copa Mundial de Béisbol U23

La novena de Panamá terminó en la novena posición en la Copa del Mundo de Béisbol U23 con marca de 3-5.

El equipo dirigido por Aníbal Reluz anotó 37 carreras, conectó 49 imparables, de los cuales 13 fueron dobles, 1 triple, 4 cuadrangulares, 33 remolcadas, batearon para .247, un SLG de .384, OBP de .355, OPS de .739, 28 bases por bolas, 6 veces golpeados y se poncharon 40 veces.

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Individualmente los mejores bateadores de Panamá fueron Edwin Hidalgo (.412), Luis Sánchez (.316), Marcelino Alonso (.304) y Juan Alonso (.300).

Por su parte desde la lomita, tuvieron efectividad colectiva de 4.23 en 54.2 lanzados, permitieron 60 imparables (de los cuales 7 fueron dobles, 2 triples y 7 cuadrangulares), 40 carreras (33 limpias), 31 bases por bolas, recetaron 60 ponches.

Aquí destacaron Carlos Días que no permitió carreras en 4.1 al igual que Josmar González en 3.1; Jorge Quiel tuvo efectividad de 1.97 en 10.2 de labor con 7 ponches y marca de 1-0.