Eder Militao estará 4 meses de baja con el Real Madrid por rotura muscular en el bíceps femoral

La resonancia magnética a la que los médicos del Real Madrid sometieron al defensa brasileño Éder Militao confirmaron los malos presagios tras caer lesionado ante el Celta y desveló que sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal, que le obliga a estar cuatro meses de baja.
Eder Militao no estará con el Real Madrid en 4 meses
"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", informó el club blanco en un parte médico.
