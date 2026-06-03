Selección de Panamá: Kadir Barría marca en victoria ante República Dominicana

La Selección de Panamá derrotó 4-2 a República Dominicana en partido que sirvió de despedida ya que el equipo pone rumbo a los Estados Unidos para su último amistoso antes del Mundial 2026.
Sobre el final del primer tiempo un tiro de fuera del área de Víctor Griffith pegó en un defensor y descolocó al portero.
Nada más iniciar el segundo tiempo y con varios cambios por Panamá, Mariano Díaz apareció tras una diagonal para disparar cruzado.
El tercer gol panameño gracias a Cecilio Waterman aprovechó un choque entre el portero y el defensa para rematar a puerta vacía.
Un error en la defensa, provocó que Erick Japa quedara en el mano a mano ante JD Gunn para anotar.
Sobre el final del partido, Kadir Barría apareció para empujar un balón al fondo tras un pase de Erick Davis.
Próximo partido de la Selección de Panamá
Los de Thomas Christiansen ahora viajan a los Estados Unidos para el último amistoso ante Bosnia y Herzegovina previo al inicio del Mundial 2026.