MAREA ROJA Marea Roja -  3 de junio de 2026 - 21:55

Selección de Panamá: Kadir Barría marca en victoria ante República Dominicana

La Selección de Panamá derrotó 4-2 a República Dominicana en partido que sirvió de despedida de casa.

Selección de Panamá: Kadir Barría marca en victoria ante República Dominicana
Selección de Panamá: Kadir Barría marca en victoria ante República Dominicana

La Selección de Panamá derrotó 4-2 a República Dominicana en partido que sirvió de despedida ya que el equipo pone rumbo a los Estados Unidos para su último amistoso antes del Mundial 2026.

Panamá tomó ventaja en el primer cuarto de hora cuando César Yanis metió un filtrado, José Fajardo de tacón para Cristian Martínez que luchó la pelota, metió un pase atrás para José Fajardo que disparó pero fue bloqueado y el balón le quedó a Tomás Rodríguez que anotó.

Sobre el final del primer tiempo un tiro de fuera del área de Víctor Griffith pegó en un defensor y descolocó al portero.

Nada más iniciar el segundo tiempo y con varios cambios por Panamá, Mariano Díaz apareció tras una diagonal para disparar cruzado.

El tercer gol panameño gracias a Cecilio Waterman aprovechó un choque entre el portero y el defensa para rematar a puerta vacía.

Un error en la defensa, provocó que Erick Japa quedara en el mano a mano ante JD Gunn para anotar.

Sobre el final del partido, Kadir Barría apareció para empujar un balón al fondo tras un pase de Erick Davis.

Próximo partido de la Selección de Panamá

Los de Thomas Christiansen ahora viajan a los Estados Unidos para el último amistoso ante Bosnia y Herzegovina previo al inicio del Mundial 2026.

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