Eder Militao podría perderse el Mundial 2026

El defensor brasileño Éder Militão podría quedar fuera del Mundial 2026 según la cadena COPE, porque al parecer su lesión antigua se abrió y podría ser sometido a cirugía por lo que estaría fuera de la lista de Brasil.

El central, pieza clave en la zaga del conjunto merengue y habitual titular con la ‘Canarinha’, sufrió una recaída física en el partido contra el Betis donde pidió su modificación.

Eder Militao recae

Militão venía siendo uno de los líderes en la última línea de Brasil, destacando por su solidez, velocidad y capacidad en el juego aéreo. Su ausencia representa una pérdida significativa para un equipo que aspira al título y que ahora deberá buscar alternativas en una zona clave del campo.

Hasta el momento no hay informe oficial sobre lo que está pasando con el jugador del Real Madrid.