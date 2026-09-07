Édgar Yoel Bárcenas se estrena con gol en el Iraklis FC de la Super Liga de Grecia

El polivalente jugador panameño Édgar Yoel Bárcenas anotó en su debut con el Iraklis FC en su estreno en la Super Liga de Grecia.

Luciendo la camiseta número diez en su espalda, Bárcenas aprovechó un centro que golpeó en un rival con quien estaba forcejando y aprovechó para meter su pierna izquierda para superar al arquero del Asteras Tripolis FC.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El segundo tanto llegó desde el punto penal gracias al español Iván López Álvarez.

El colonense vuelve a Europa tras su paso por el RNK Split de Croacia en el 2016, el Real Oviedo, Girona y Leganés entre 2018 y 2022.

Bárcenas, quien se encontraba sin equipo tras su salida del Mazatlán, venía de disputar el Mundial 2026 donde dejó buenas impresiones jugando en el medio campo.