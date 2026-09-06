Serie A: La Juventus rescata un empate sobre la hora ante el AC Milan

Juventus y AC Milan empataron este domingo (1-1) en un partido táctico y de escaso ritmo, en el que Luka Modric dominó el centro del campo y Alphadjo Cisse adelantó al conjunto milanista, antes de que Federico Gatti igualara el encuentro en el minuto 91 y frustrara la victoria del equipo de Rúben Amorim.

El enfrentamiento más disputado en la historia de la Serie A terminó, como acostumbra en los últimos años, en tablas.

Los primeros compases fueron de estudio táctico. Desde la llegada de Rúben Amorim al banquillo del Milan, el equipo sigue en busca de su juego. De su propio estilo, sobre todo después de la reestructuración en la plantilla y la inversión en el mercado de fichajes, con Goncalo Ramos como el más caro de su historia.

Luka Modric llevó la batuta del equipo 'rossonero', fue determinante, aunque lo cierto es que fue la 'Vecchia Signora' la que llevo la iniciativa. Dominó la posesión y las ocasiones, pero no hubo ninguna clara en los primeros cuarenta y cinco minutos.

De los últimos seis enfrentamientos entre ambos, cinco de liga y uno de ellos en semifinales de Supercopa, cuatro terminaron en 0-0. De hecho, el este resultado fue durante esta semana uno de los motivos de mofa entre los aficionados en redes sociales, que preveían un partido muy alejado del frenético encuentro del sábado entre el Inter y el Nápoles.

La tónica fue similar hasta el minuto 60, cuando el partido se animó pese a la desaparición de algunos jugadores, como Kolo Muani o el propio Ramos, las dos referencias en ataque, respectivamente. Fue Alphadjo Cisse quien finalmente abrió la lata en el minuto 68 y alejó fantasmas del 0-0 tras recibir un balón de Chukwueze y definir con mucha calidad.

Juventus sobre el final

La 'Juve' trató de darle la vuelta a la situación, le metió algo más de ritmo y los de Luciano Spalleti encontraron su premio en el minuto 91 con un cabezazo de Gatti. Los locales recibieron el primer empate de la temporada, después de ganar las dos primeras contra el Frosinone y el Parma, al igual que el Milan, que ganó al Torino y al Venezia.

El partido estuvo marcado también por los homenajes a Franco Baresi, fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años, a quien los aficionados de la 'Juve' quisieron rendir tributo debido a un gesto que el histórico capitán del Milan tuvo con la afición 'bianconera' tras la tragedia de Heysel, en la que murieron 39 aficionados tras una avalancha, y que nunca ha sido olvidado.

El equipo de Amorim viaja a Roma la próxima jornada para enfrentarse al Lazio, mientras que el Juventus se enfrentará al Sassuolo, que este domingo empató frente al Bolonia.

FUENTE: EFE