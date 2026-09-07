Vinicius Jr. cree que el Real Madrid ganará la Champions League esta temporada

El brasileño Vinicius Jr ., segundo capitán del Real Madrid, aseguró que su equipo va a “ganar” la Champions League esta temporada porque aunque no han estado a la altura esperada en las dos últimas campañas, siente que la plantilla está preparada para ello.

“Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros. Siempre ilusionados con la ‘Champions’. La temporada va a ser diferente a las dos últimas ‘Champions’ y vamos a ganarla”, dijo en declaraciones difundidas por el Real Madrid.

La ambición de la Champions League

“Siempre que llega la ‘Champions’ es algo diferente. Estamos preparados para este partido contra un gran equipo que nos va a exigir mucho. El Inter es un equipo muy fuerte físicamente, que defiende con cinco defensas y es algo que nos suele poner en dificultades, pero el míster lo tiene preparado. Tenemos algunas bajas, esto nos dificulta, pero todos vamos a salir fuertes y ojalá podamos tener la conexión maravillosa con la afición en estos partidos”, analizó sobre el primer partido de la fase Liga de esta temporada.

Además, Vinícius catalogó sus dos goles en las dos Ligas de Campeones que ha ganado, ante Liverpool y Borussia Dortmund, como “los más importantes” de su vida.

“Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que se queda para la historia. Muchos jugadores marcan goles, pero pocos en las finales. Y hacerlo en el club más grande del mundo es algo que ni la gente ni yo vamos a olvidar”, declaró.

FUENTE: EFE