MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal cargan con los Cardinals para vencer a Rockies

Liderados por una gran ofensiva de los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal, los Cardinals vinieron de atrás para vencer 10-8 a los Rockies de Colorado.
Mientras tanto Bernal en la receptoría, se fue de 4-1 con una base por bolas, dos remolcadas, una anotada. El joven prospecto lleva cinco seis partidos seguidos bateando por lo menos un imparable. Hasta el momento batea para .333 con 1 HR, 6 producidas, y .907 de OPS.
Con esta victoria, los Cardinals quedan con marca de 72-72, a 16 partidos de la central de la Lina Nacional y a 4 del comodín.
Mañana inician serie de tres partidos ante los Gigantes de San Francisco.