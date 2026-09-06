MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal cargan con los Cardinals para vencer a Rockies

Iván Herrera y Leonardo Bernal cargan con los Cardinals para vencer a Rockies FOTO / CARDINALS

Iván Herrera y Leonardo Bernal cargan con los Cardinals para vencer a Rockies

Liderados por una gran ofensiva de los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal, los Cardinals vinieron de atrás para vencer 10-8 a los Rockies de Colorado.

Herrera se fue de 5-3 incluyendo doblete, su número 25 de la temporada, remolcó dos carreras, anotó dos para dejar su promedio en .251; además tiene 16 cuadrangulares en la temporada, 61 producidas, 8 bases robadas, .750 de OPS.

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Mientras tanto Bernal en la receptoría, se fue de 4-1 con una base por bolas, dos remolcadas, una anotada. El joven prospecto lleva cinco seis partidos seguidos bateando por lo menos un imparable. Hasta el momento batea para .333 con 1 HR, 6 producidas, y .907 de OPS.

A Leo liner drives in two! pic.twitter.com/oeuB0Chx0a — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 6, 2026

Con esta victoria, los Cardinals quedan con marca de 72-72, a 16 partidos de la central de la Lina Nacional y a 4 del comodín.

Mañana inician serie de tres partidos ante los Gigantes de San Francisco.