Cecilio Waterman marcó un golazo en derrota de la Universidad de Concepción

La Universidad de Concepción de Cecilio Waterman dejó escapar una ventaja en el tramo final y terminó cayendo 2-1 ante Palestino, en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Liga de Primera de Chile, disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El panameño fue protagonista al marcar el gol que adelantó al conjunto universitario, pero su anotación no fue suficiente para que el Campanil pudiera sumar en condición de visitante.

Waterman apareció a los 38 minutos para abrir el marcador. El delantero canalero aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Luis Rojas y, con una definición de volea, superó al arquero Sebastián Pérez para establecer el 0-1.

El conjunto local tuvo la oportunidad de igualar antes del descanso mediante un lanzamiento penal, pero Bryan Carrasco estrelló su remate en el travesaño, por lo que la Universidad de Concepción se fue al entretiempo con la ventaja.

En el complemento, Palestino incrementó la presión y encontró el empate a los 64 minutos. Un envío de Francisco Montes fue desviado por César Munder, quien terminó marcando el 1-1 para los locales.

La remontada pudo concretarse minutos después desde el punto penal. Gonzalo Tapia tuvo en sus pies la posibilidad de poner en ventaja a Palestino, pero el arquero de la UdeC, Jorge Broun, respondió de gran manera y atajó el lanzamiento.

Cuando todo parecía encaminado al empate, Palestino encontró el gol de la victoria en el tiempo añadido. Gonzalo Tapia, tras una jugada dentro del área, apareció en el 90+5' para marcar el definitivo 2-1 y desatar la celebración del conjunto árabe.

Waterman disputó los 90 minutos y sumó su quinto gol de la temporada en la Primera División chilena.

Actualidad de la Universidad de Concepción y próximo partido

Con la derrota, la Universidad de Concepción permanece en el 14.º lugar con 22 puntos, muy cerca de la zona comprometida con el descenso. Palestino, en cambio, dio un importante salto en la clasificación y llegó a 36 unidades, ubicándose en la cuarta posición y quedando a tres puntos de Universidad Católica y Universidad de Chile.

En la próxima jornada, la UdeC buscará recuperarse como local frente a Huachipato, mientras que Palestino recibirá a Universidad Católica.