El "Virus" Orlando Mosquera conquistó el título Nacional wélter tras derrotar a Jonathan Miniel

El "Virus" Orlando Mosquera tuvo una noche grande en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon, tras arrebatarle el invicto a Jonathan Miniel y conquistar el título Nacional de la categoría de peso wélter en velada de Guantes de Acero y Master Promotions.

Mosquera (16-5-1, 3 KOs), púgil panameño de 28 años de edad vino de menos a más en el combate para propinarle su primera derrota profesional a Miniel (9-1, 8 KOs), de 29 años de edad, en un pleito que llegó a la distancia de los pactados 10 asaltos.

El apodado como "Alta Gama" llegó a este cara a cara tras estar fuera de acciones por más de un año, pero de inicio dominó las acciones, haciendo gala de su buen boxeo y conectando con potencia con su mano derecho a Mosquera, que por momentos se vio superado en velocidad y poder por Miniel, que fue sumando en los primeros asaltos del combate.

El de Garachiné, Daríen pero residente en la ciudad de Panamá no dio pasos atrás, siempre respondiendo con volumen ofensivo, plantado en el centro del ring.

En el cuarto asalto comenzaron a llegar manos claras a la humanidad de Jonathan Miniel y en el quinto fue de a poco llevado a aguas profundas, con potentes izquierdas del "Virus", que se mostraba solido a mitad del pleito estelar de la velada "3 Coronas" de Zona Box.

Una incidencia importante llegó en el sexto round, cuando Orlando Mosquera conectó de manera solida y llevó a la lona con un recto de izquierda a su rival, que quedaba en las cuerdas de manera estrepitosa, pero el arbitro no señaló caída.

Luego de eso en la misma ronda seis, el internacional Héctor Afú descontó un punto al diestro Miniel por reiterados golpes abajo del cinturón.

Un cierre explosivo de Orlando Mosquera

El "Alta Gama" se vio recuperado por momentos, pero se fue de tú a tú ante Mosquera, que cerró mejor, con más estamina y potencia en sus golpes.

Los últimos asaltos se fueron del lado del zurdo de Darién, conectando en varios ocasiones limpios ganchos de mano derecha y al final se llevó el triunfo por decisión unánime por 93-96, 93-96 y 92-97, en una gran noche de boxeo nacional, que también vivió el impresionante KO del japonés entrenado por el ex campeón Nicholas Walters Yuki Asaka y del empate en el pleito por el título Fedelaitn AMB de las 112 libras entre la experimentada colombiana Olga Julio y la joven mexicana Fabiola Caporal Márquez.