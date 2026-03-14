El Bayern Múnich rescató un punto contra el Bayer Leverkusen

El Bayern Múnich empató este sábado 1-1 en su visita al Bayer Leverkusen en un partido en el que jugó con diez hombres desde el minuto 42 por la expulsión de Nicholas Jackson y con nueve los últimos ocho del tiempo reglamentario y los nueve del añadido por una tarjeta roja, por doble amarilla, a Luis Díaz.

El colombiano fue protagonista en lo positivo y lo negativo. El gol del Leverkusen, obra del español Aleix García, estuvo precedido de un error suyo, hizo el tanto del empate para el Bayern y al final dejó a su equipo contra la pared cuando fue expulsado.

El Leverkusen se puso con ventaja pronto, en el minuto 6, con un remate cruzado dentro del área de Aleix García, a pase de Patrick Schick, en una jugada que se había iniciado con una recuperación de pelota de Cullbreath.

Bayern Múnich sale con un punto

Después el Leverkusen se plantó bien en defensa, marcando en zona, ante un Bayern que tenía la pelota y la hacía circular buscando abrir espacios para llegar al área.

En el 42 el partido dio un giro cuando el Bayern se quedó con diez hombres después de que Jackson fuera expulsado con roja directa por una dura falta a Terrier, que se quedó en el vestuario tras el descanso por lesión.

La expulsión cambió la dinámica del partido y el Leverkusen empezó a tener más presencia en la mitad contraria.

Kane entró en el minuto 61 y su primera acción terminó en la red del Leverkusen , pero el gol fue anulado, otra vez por mano en la jugada previa.

El Bayern, pese a la inferioridad numérica y al peligro que generaba el Leverkusen, siguió generando jugadas de ataque y en el minuto 69 encontró el empate por medio de Luis Diaz, que aprovechó un pase de Michael Olise.

Luis Díaz fue expulsado por doble amarilla. La primera fue por una falta a Aleix García y la segunda por simular un penalti.

Tras la expulsión, al Bayern sólo le quedó resignarse a una batalla defensiva tratando de salvar al menos un punto y en el segundo minuto del tiempo añadido por primera vez en el partido una decisión del VAR favoreció al Bayern cuando anuló un gol de Jonas Hofmann por un fuera de juego milimétrico