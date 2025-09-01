El Betis anuncia el fichaje de Antony hasta 2030

El Betis anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Manchester United para fichar hasta 2030 al atacante brasileño Antony, que iniciará así su segunda etapa en el club bético, tras llegar cedido en febrero pasado.

Betis se queda con Antony hasta el 20230

El Betis no detalló la cuantía de la operación, pero habría pagado unos 25 millones de euros (29,3 millones de dólares), según la prensa española. La llegada de Antony se conoce a pocas horas del cierre del mercado de fichajes en España.