El FC Barcelona supera de visita al Levante y sigue en la cima

El FC Barcelona de Hansi Flick superó al Levante de visita por marcador de 4-2 en partido correspondiente a la jornada de la competición española (LaLiga) en el Estadio de Valencia y sigue con un gran paso en la cima.

Los culés arrancaron con todo su partido de visita, con un gol de camerino del lateral izquierdo Xavi Spart, que apareció a borde de área para rematar de pierna derecha y abrir el marcador.

La visita siguió su gran paso y la joven estrella Lamine Yamal fue el encargado de aumentar la ventaja en el marcador sobre el minuto 19' del partido, con una destacada participación y asistencia del brasileño Raphinha.

Los locales respondieron con par de llegadas, mayormente con Victor García, pero sin lograr poner números en el marcador.

Segundo tiempo de goles y triunfo del FC Barcelona

En el segundo tiempo el Barcelona salió de igual manera, con una gran ofensiva y en pocos minutos tuvieron varias llegadas, hasta que Lamine Yamal sufrió una falta en el área y se marcó penal.

El propio Lamine Yamal definió desde el punto penal sobre el minuto 48' para poner el tercero de su equipo y el segundo a su cuenta personal.

El Levante se metió en juego con la anotación de Iván Romero, que llegó al 79' para marcar luego de un error en salida de Xavi Spart.

Nuevamente los locales metieron presión y anotaron sobre el 88' con definición de Roger Brugué, pero el Barcelona selló el triunfo con gol de Karim Adeyemi en el tiempo añadido para sumar 3 nuevos puntos y seguir en la cima con 15 unidades.