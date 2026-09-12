El Real Madrid gana duelo ante el Rayo Vallecano en LaLiga

El Real Madrid superó por marcador de 4-1 al Rayo Vallecano en partido correspondiente a la jornada de la competición española (LaLiga) desde el Santiago Bernabéu.

Los "merengues" arrancaron con todo y Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 14' del partido con definición desde el punto penal, luego de la falta que recibió en el área el lateral Álvaro Carreras.

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Pocos minutos después, al 17' el defensor Álvaro Carreras aumentó la ventaja en el marcador, luego de un error en el fondo del Rayo Vallecano.

El mediocampista inglés Jude Bellingham cerró una gran jugada colectiva "merengue" con definición de pierna derecha al minuto 35' del duelo de LaLiga.

Segunda mitad para sellar triunfo del Real Madrid

La visita intentó meter presión desde el arranque del segundo tiempo, mostrando una nueva cara luego de un difícil primer tiempo en el Bernabeú.

Courtois salvó en el fondo en varias ocasiones para evitar la caída de su arco, hasta que al 51' Sergio Camello descontó, pero no le alcanzó al Rayo para meterse en partido.

Sobre el tiempo añadido Kylian Mbappé volvió aparecer para ahora poner el definitivo 4-1 sobre el 90+1' y sellar el triunfo y los 3 puntos para el equipo dirigido por el DT José Mourinho.

FUENTE: EFE