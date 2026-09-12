Juegos Suramericanos 2026: Panamá Sub-19 presenta a sus convocados

El director técnico de la Selección de Panamá Sub-19, César Aguilar, confirmó la lista de convocados para disputar los XII Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina.
El conjunto nacional viajará este sábado 12 de septiembre hacia Argentina para realizar su parte final de la preparación de cara al torneo.
Panamá quedó ubicado en el Grupo A junto a Chile, Colombia y Perú. Todos los partidos del torneo se disputarán en el Estadio Newell’s Old Boys Marcelo Bielsa.
El equipo hará su debut el miércoles 16 de septiembre frente a Chile, a la 1:00 p.m. Posteriormente, se medirá ante Colombia el viernes 18 de septiembre, a las 8:00 a.m., mientras que cerrará su participación en la fase de grupos ante Perú el domingo 20 de septiembre, a la 1:00 p.m.
Las semifinales se disputarán el miércoles 23 de septiembre, mientras que los partidos correspondientes a la definición de las medallas de oro, plata y bronce se jugarán el viernes 25 de septiembre.
Convocados para los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Selección Sub-19 Masculina
Porteros
Dylan Mock – CAI
Luis Lazo – UMECIT FC
Defensas
Arturo Corno – CAI
Anthony Ramos – CD Plaza Amador
Jesús Salazar – CD Árabe Unido
Joseph Hidalgo – Alianza FC
Josué Wood – San Francisco FC
Reyinaldo Williams – Tauro FC
Volantes
Adrián Olivardía – Tauro FC
Aníbal Collymore – CD Árabe Unido
Carlos Rodríguez – Alianza FC
Edmilson González – Herrera FC
Jafeth Cedeño – Sporting SM
Moisés Vergara – CD Universitario
Simao Garcés – San Francisco FC
Kadir Álvarez – Águilas de la UP
Delanteros
Raheen Cuello – LD Alajuelense (CRC)
Reynaldo Graham – CD Árabe Unido
DT César Aguilar
Calendario de partidos
Sede: Estadio Newell’s Old Boys Marcelo Bielsa
Miércoles 16 de septiembre
Panamá vs. Chile
1:00 p.m. (hora de Panamá)
Viernes 18 de septiembre
Panamá vs. Colombia
8:00 a.m. (hora de Panamá)
Domingo 20 de septiembre
Panamá vs. Perú
1:00 p.m. (hora de Panamá)
Semifinales: miércoles 23 de septiembre
Partidos por las medallas: viernes 25 de septiembre