Juegos Suramericanos 2026: Panamá Sub-19 presenta a sus convocados

El director técnico de la Selección de Panamá Sub-19, César Aguilar, confirmó la lista de convocados para disputar los XII Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina.

Un total de 18 jugadores fueron llamados para representar al país en la competencia, con una convocatoria integrada por futbolistas de distintos clubes de la Liga Panameña de Fútbol, además de un jugador que milita en el extranjero.

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El conjunto nacional viajará este sábado 12 de septiembre hacia Argentina para realizar su parte final de la preparación de cara al torneo.

Panamá quedó ubicado en el Grupo A junto a Chile, Colombia y Perú. Todos los partidos del torneo se disputarán en el Estadio Newell’s Old Boys Marcelo Bielsa.

El equipo hará su debut el miércoles 16 de septiembre frente a Chile, a la 1:00 p.m. Posteriormente, se medirá ante Colombia el viernes 18 de septiembre, a las 8:00 a.m., mientras que cerrará su participación en la fase de grupos ante Perú el domingo 20 de septiembre, a la 1:00 p.m.

Las semifinales se disputarán el miércoles 23 de septiembre, mientras que los partidos correspondientes a la definición de las medallas de oro, plata y bronce se jugarán el viernes 25 de septiembre.

Convocados para los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Selección Sub-19 Masculina

Porteros

Dylan Mock – CAI

Luis Lazo – UMECIT FC

Defensas

Arturo Corno – CAI

Anthony Ramos – CD Plaza Amador

Jesús Salazar – CD Árabe Unido

Joseph Hidalgo – Alianza FC

Josué Wood – San Francisco FC

Reyinaldo Williams – Tauro FC

Volantes

Adrián Olivardía – Tauro FC

Aníbal Collymore – CD Árabe Unido

Carlos Rodríguez – Alianza FC

Edmilson González – Herrera FC

Jafeth Cedeño – Sporting SM

Moisés Vergara – CD Universitario

Simao Garcés – San Francisco FC

Kadir Álvarez – Águilas de la UP

Delanteros

Raheen Cuello – LD Alajuelense (CRC)

Reynaldo Graham – CD Árabe Unido

DT César Aguilar

Calendario de partidos

Sede: Estadio Newell’s Old Boys Marcelo Bielsa

Miércoles 16 de septiembre

Panamá vs. Chile

1:00 p.m. (hora de Panamá)

Viernes 18 de septiembre

Panamá vs. Colombia

8:00 a.m. (hora de Panamá)

Domingo 20 de septiembre

Panamá vs. Perú

1:00 p.m. (hora de Panamá)

Semifinales: miércoles 23 de septiembre

Partidos por las medallas: viernes 25 de septiembre