LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  12 de septiembre de 2026 - 20:25

El Plaza Amador rescató un punto contra el CAI en la J8

El Plaza Amador y el CAI igualaron en la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo en el Cos Sports Plaza.

El Plaza Amador rescató un punto contra el CAI en la J8

El Plaza Amador rescató un punto contra el CAI en la J8

El Plaza Amador pudo rescatar un punto sobre el final tras igualar 2-2 contra el CAI de "visitante" en el Cos Sports Plaza por la jornada 8 de Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo.

Everardo Rose le dio ventaja al Plaza Amador desde el minuto 39' luego de recibir un balón por izquierda y sacar un remate potente al segundo palo de Alex Rodríguez.

El empate llegó cuando Jordan Girón buscó a Leonel Tejada con un balón largo al área que intentó desviar la defensa y el delantero pudo tocarla por encima del portero que se adelantaba al 45+1'.

Plaza Amador sigue líder pero le costó contra CAI

En la segunda parte al 64' en un tiro de esquina, hubo un toque en el área y en el segundo palo estaba otra vez Leonel Tejada para repetir la "ley del ex" y marcar el doblete.

Cuando todo parecía salir bien para el CAI, sobre el final al 90+4' apareció Jorlian Sánchez para tocarla sutilmente luego de un toque en el área que le quedó para empujarla.

Plaza Amador sigue líder del torneo, pero el Árabe Unido está a un punto luego de la victoria ante Unión Coclé. Mientras que los Vikingos llegan a 7 unidades en la conferencia oeste.

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