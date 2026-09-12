El Plaza Amador rescató un punto contra el CAI en la J8

El Plaza Amador pudo rescatar un punto sobre el final tras igualar 2-2 contra el CAI de "visitante" en el Cos Sports Plaza por la jornada 8 de Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo.

Everardo Rose le dio ventaja al Plaza Amador desde el minuto 39' luego de recibir un balón por izquierda y sacar un remate potente al segundo palo de Alex Rodríguez.

El empate llegó cuando Jordan Girón buscó a Leonel Tejada con un balón largo al área que intentó desviar la defensa y el delantero pudo tocarla por encima del portero que se adelantaba al 45+1'.

Plaza Amador sigue líder pero le costó contra CAI

En la segunda parte al 64' en un tiro de esquina, hubo un toque en el área y en el segundo palo estaba otra vez Leonel Tejada para repetir la "ley del ex" y marcar el doblete.

Cuando todo parecía salir bien para el CAI, sobre el final al 90+4' apareció Jorlian Sánchez para tocarla sutilmente luego de un toque en el área que le quedó para empujarla.

Plaza Amador sigue líder del torneo, pero el Árabe Unido está a un punto luego de la victoria ante Unión Coclé. Mientras que los Vikingos llegan a 7 unidades en la conferencia oeste.