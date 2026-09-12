El Plaza Amador rescató un punto contra el CAI en la J8

El Plaza Amador pudo rescatar un punto sobre el final tras igualar 2-2 contra el CAI de "visitante" en el Cos Sports Plaza por la jornada 8 de Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo.
El empate llegó cuando Jordan Girón buscó a Leonel Tejada con un balón largo al área que intentó desviar la defensa y el delantero pudo tocarla por encima del portero que se adelantaba al 45+1'.
Plaza Amador sigue líder pero le costó contra CAI
En la segunda parte al 64' en un tiro de esquina, hubo un toque en el área y en el segundo palo estaba otra vez Leonel Tejada para repetir la "ley del ex" y marcar el doblete.
Cuando todo parecía salir bien para el CAI, sobre el final al 90+4' apareció Jorlian Sánchez para tocarla sutilmente luego de un toque en el área que le quedó para empujarla.
Plaza Amador sigue líder del torneo, pero el Árabe Unido está a un punto luego de la victoria ante Unión Coclé. Mientras que los Vikingos llegan a 7 unidades en la conferencia oeste.