LALIGA Fútbol Internacional -  12 de septiembre de 2026 - 16:39

Elche CF vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J6 LaLiga

El Elche FC recibirá al Real Madrid en la sexta jornada de LaLiga el próximo martes 15 de septiembre.

Elche CF vs Real Madrid: Fecha

Elche CF vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J6 LaLiga

El Elche FC recibirá al Real Madrid este martes en el estadio Martínez, Valero, para la sexta jornada de LaLiga en la que busca escalar posiciones ya que no han sumado ninguna victoria.

El Real Madrid de José Mourinho llega a este encuentro luego de una goleada 4-1 ante el Rayo Vallecano con doblete de Kylian Mbappé y otros goles de Álvaro Carreras y Jude Bellingham.

Los merengues suman 12 puntos en el segundo lugar y quiere cuidar su puesto para seguir en la pelea con el FC Barcelona, como de costumbre.

El Elche por su lado viene de empatar 1-1 contra el Athletic Club de Bilbao y en la penúltima posición de la clasificación.

Fecha, hora y dónde ver Elche FC ante el Real Madrid en LaLiga

  • Fecha: Martes, 15 de septiembre de 2026
  • Hora: 2:30 pm
  • Lugar: Estadio Martínez Valero
  • Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC y RPCTV.com
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