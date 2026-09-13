FÚTBOL Fútbol Internacional -  13 de septiembre de 2026 - 08:47

FC Barcelona: Hansi Flick repite alineación que goleó en Mestalla

El DT Hansi Flick saldrá con el mismo once a la cancha del FC Barcelona, que en la jornada pasada brilló con goleada.

FC Barcelona: Hansi Flick repite alineación que goleó en Mestalla

FC Barcelona: Hansi Flick repite alineación que goleó en Mestalla

FOTO: EFE/ Alberto Estévez

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, repite este domingo ante el Levante la alineación que goleó al Valencia en Mestalla la pasada jornada de LaLiga y realiza hasta cinco cambios con respecto a la formación del miércoles ante el Feyenoord en la Liga de Campeones con jugadores como Fermín López o Anthony Gordon regresando a la titularidad.

Por su parte, el entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, introduce hasta cinco cambios con respecto al equipo titular que empató a cero ante el Málaga. El ariete Petar Ratkov y los centrocampistas Hugo Sotelo y Dani Requena son algunas de las principales novedades.

Castro ha escogido a Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sánchez; Requena, Olasagasti, Sotelo; García, Ratkov y Brugué.

Alineación del FC Barcelona

Flick ha apostado por un once que completan García; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

FUENTE: EFE

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