FC Barcelona: Hansi Flick repite alineación que goleó en Mestalla

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, repite este domingo ante el Levante la alineación que goleó al Valencia en Mestalla la pasada jornada de LaLiga y realiza hasta cinco cambios con respecto a la formación del miércoles ante el Feyenoord en la Liga de Campeones con jugadores como Fermín López o Anthony Gordon regresando a la titularidad.