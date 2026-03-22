El FC Barcelona superó al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou

La enorme actuación de Joan García, que estrenará próximamente internacional, y un gol del uruguayo Ronald Araújo le han dado la victoria, tres puntos y más diferencia al frente de la tabla a un FC Barcelona (73) que jugó al trantrán y vio cómo el Rayo Vallecano (1-0) tuvo sus opciones de sumar, sobre todo en la recta final.

Le costó poco al equipo de Hansi Flick entrar en materia. Se sentía cómodo con el ritmo que marcaba Pedri, con el desborde de sus dos carrileros (Lamine y Raphinha), con las apariciones imprevistas de Cancelo, pero también con la sobriedad de los dos centrales.

En cuanto se instaló en campo contrario del Rayo, todo fluyó. Un error grosero de Pathé Ciss le dio la primera oportunidad a Raphinha, que falló solo ante Batalla (min. 13).

Tuvo otra más el extremo brasileño en el 23, justo antes del 1-0. Un saque de esquina botado por Cancelo fue rematado de cabeza por Araujo (1-0, min. 24), su tercer gol en LaLiga esta temporada.

En los mejores minutos de los de Flick, Raphinha se encontró de nuevo con Batalla y con el travesaño a la media hora. Pero el Barça ya no destilaba buenas sensaciones y acabó el primer tiempo, como empezó, al ralentí.

Joan García salvó al FC Barcelona

La gran ocasión para los vallecanos la tuvo 'Pacha' Espino que erró solo ante la meta de Joan Garcia en el 83. No fue el toque de atención que necesitaba el Barça, porque los de Íñigo Pérez se hicieron con el control ante un equipo azulgrana que era un flan, que ni presionaba ni creaba y sufría en cada ataque de los madrileños.

Apareció Joan García también al borde del minuto 90, al rechazar un remate cercano de De Frutos. Ganó el Barça, es más líder a la espera del resultado del derbi madrileño, encadena catorce victorias consecutivas en casa, pero hoy estuvo demasiados minutos caminando por el alambre.

FUENTE: EFE