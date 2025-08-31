El Liverpool venció al Arsenal con un golazo de Dominik Szoboszlai

El campeón Liverpool derrotó 1-0 al subcampeón Arsenal en Anfield y quedó líder en solitario de la Premier League , este domingo en el choque estelar de una 3ª jornada marcada también por la segunda derrota en tres partidos del Manchester City, que cayó 2-1 en Brighton.

Seis puntos separan ya en la clasificación al Liverpool y al City todavía en agosto, lo que evidencia cómo de diferente está siendo el inicio de temporada para ambas formaciones.

El protagonista de la tarde en Liverpool fue el húngaro Dominik Szoboszlai, con un soberbio disparo de falta directa que se coló por la escuadra del arco defendido por el español David Raya, en el minuto 83.

Los Gunners recibieron así su primer gol de esta temporada y vieron irse al traste todos sus esfuerzos para resistir en casa de su teórico principal rival por el título.

Lesionados en el Liverpool - Arsenal

El partido dejó además dos víctimas colaterales para su enfermería, los defensas franceses Ibrahima Konaté y William Saliba, ambos sustituidos por lesión durante el encuentro.

Konaté abandonó el terreno de juego cojeando de la pierna derecha en el minuto 79 y Saliba apenas aguantó cinco minutos en el césped antes de solicitar la sustitución.

En el Liverpool, la otra buena noticia además de la victoria fue que el equipo pudo mantener por fin su arco imbatido, después de haber recibido dos tantos en cada uno de los tres partidos oficiales que había disputado hasta ahora este curso, el de la Community Shield perdido por penales ante el Crystal Palace y los dos que ganó después en liga, ante Bournemouth y Newcastle.

FUENTE: AFP